TSN KOREA 박영우 기자 | 한국 여자 배드민턴이 세계 1위 안세영을 앞세워 사상 처음으로 아시아 단체선수권 정상에 올랐다.

한국 여자대표팀은 8일 중국 칭다오 콘슨체육관에서 열린 2026 아시아 남녀 단체 배드민턴 선수권대회 여자부 결승에서 중국을 3-0으로 완파했다. 대회 창설(2016년) 이후 첫 우승이자, 아시아 단체전 정상 등극은 처음이다.

그동안 일정·컨디션 등을 이유로 2진급을 파견해 온 한국은 이번 대회에 안세영을 포함한 세계 정상급 풀 전력을 가동했다. 우승 의지가 분명했고, 그 선택은 결과로 이어졌다.

조별리그에서 싱가포르(5-0), 대만(4-1)을 연파하며 조 1위로 8강에 오른 한국은 말레이시아를 3-0으로 제압했다.

준결승에서는 안세영을 휴식시키고도 인도네시아를 3-1로 꺾으며 상승세를 이어갔다.

결승에서는 안세영이 첫 단식에 나서 한첸시를 39분 만에 2-0(21-7, 21-14)으로 제압했다.

이어 백하나(인천국제공항)-김혜정(삼성생명) 조가 여자복식에서 2-0(24-22, 21-8) 승리를 거뒀고, 김가은(삼성생명)이 마지막 단식을 2-1(19-21, 21-10, 21-17)로 마무리하며 우승을 확정했다. 대회는 단체전 3전 2선승제로 치러졌다.

이 대회는 2년마다 열리는 아시아 최고 권위의 단체전으로, 세계단체선수권 출전권이 걸려 있다. 한국 여자대표팀은 이번 성과로 4월 덴마크에서 열리는 세계여자단체선수권 우버컵 본선 진출을 확정했다.

한편 남자대표팀은 에이스 서승재(삼성생명)가 어깨 부상으로 빠진 가운데 전날 준결승에서 중국에 2-3으로 패해 공동 3위에 그쳤다. 결승 진출에는 실패했지만, 준결승 성적으로 세계남자단체선수권 토마스컵 본선행 티켓은 확보했다.



사진= TSNKOREA AI