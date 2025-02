TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 |

[ 경기 하이라이트 ] 국제탁구대회 WTT 싱가포르 스매시

△복식혼성 : 휴고 칼데라노-브루나 타카하시(브라질) vs 코엔 팡-쩡젠(싱가포르)

△여자단식 : 미우 히라노(일본) vs 지민형(호주)

△남자단식 : 왕추친(중국) vs 유키야 우다(일본)