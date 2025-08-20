TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 간판 공격수 손흥민(LAFC)을 떠나보낸 뒤, 공격진 보강에 적극적으로 나서면서 이적 시장이 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 손흥민의 빈자리를 메우기 위한 토트넘의 움직임은 다른 구단들의 영입 경쟁에도 불을 지폈고, 그 여파로 황희찬(울버햄프턴)의 이적설까지 불거졌습니다.

영국 매체 더선은 20일(한국시간) "크리스털 팰리스가 올여름 이적 시장 마감 전, 황희찬을 한 시즌 임대로 영입할 계획"이라고 보도했습니다. 크리스털 팰리스는 토트넘과 공격형 미드필더 에베리치 에제의 이적을 두고 논의 중이며, 에제는 토트넘이 손흥민의 공백을 메우기 위해 주목한 선수입니다.

크리스털 팰리스는 주요 공격수 보강을 위해 황희찬에게도 관심을 보이고 있습니다. 황희찬은 2023-2024시즌 공식전에서 13골 3도움을 기록하며 팀 내 최다 득점자로 활약했으나, 최근에는 부상과 부진으로 입지가 다소 줄어든 상황입니다. 지난 시즌에는 25경기 출전에 그치며 2골 1도움의 성적을 남겼습니다.

크리스털 팰리스는 황희찬 외에도 레스터 시티의 빌랄 엘 카누스, 클리프 비뤼허의 크리스토스 촐리스 등 다양한 공격 자원을 영입 후보군에 올려놓고 있습니다. 손흥민의 이적으로 촉발된 EPL 내 연쇄 이동이 실제로 성사될지 축구 팬들의 관심이 집중되고 있습니다.