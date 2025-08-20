TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 류지현 한국 야구 국가대표팀 감독이 KBO리그 10개 구단 감독들을 차례로 만나며 현장의 목소리를 듣는 소통 행보를 이어가고 있다. 최근 류지현 감독은 KBO리그 각 구장에 직접 방문해 프로팀 감독들과 티타임을 가지며, 11월에 예정된 체코 및 일본 평가전에 나설 대표팀 선발과 관련한 다양한 의견을 교환하고 있다.

이러한 만남은 경기 시작 전 티타임 형식으로 진행되며, 각 팀 선수들의 몸 상태와 컨디션 등 대표팀 운영에 도움이 될만한 정보를 수집하고 있다. 또한, 2026년 월드베이스볼클래식(WBC) 선수 선발에 대한 협조도 요청하고 있다. 국가대표팀 감독이 시즌 중 직접 경기장을 돌며 10개 구단 감독들과 차례로 면담하는 것은 이번이 처음 있는 일이다.

현재까지 10개 구단 중 4개 구단 감독과 면담을 마쳤으며, 앞으로도 한화 이글스 김경문 감독, 두산 베어스 조성환 감독대행 등과의 만남이 예정되어 있다. 류지현 감독이 이끄는 야구 대표팀은 11월 8일과 9일 고척 스카이돔에서 체코 대표팀과 평가전을, 15일과 16일에는 일본에서 일본 대표팀과 평가전을 치를 예정이다.

또한, 대표팀은 2026년 3월 일본 도쿄에서 열리는 WBC 조별리그 C조에 출전해 일본, 호주, 체코, 대만과 맞붙으며, 8강 진출을 위해 조 2위 안에 들어야 한다. 류지현 감독의 적극적인 소통과 준비가 대표팀의 성과로 이어질지 기대가 모아진다.