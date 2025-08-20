TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 2025-2026 한국여자농구연맹(WKBL) 신인선수 드래프트가 치러지며, 각 구단이 미래를 책임질 신인 선수들을 영입했다. 이번 드래프트에서는 각 라운드별로 다양한 포지션과 출신 학교의 선수들이 이름을 올리며, 여자농구의 새로운 스타 탄생을 예고했다.

1라운드에서는 신한은행이 광주 수피아여고의 이가현(포워드·180㎝)을, BNK가 온양여고의 이원정(가드·172㎝)을 각각 지명했다. KB는 뮤코카와여대 졸업생이자 사천시청 소속인 고리미(포워드·176㎝), 하나은행은 선일여고의 황윤서(포워드·181㎝), 삼성생명은 숙명여고의 양혜은(센터·178㎝), 우리은행은 삼천포여고의 최예원(포워드·178㎝)을 선택했다.

2라운드에서는 신한은행이 온양여고의 황현정(포워드·170㎝), 삼성생명이 선일여고의 한지민(포워드·172㎝), BNK가 단국대의 박지수(포워드·177㎝), KB가 법성고의 김민경(센터·183㎝), 하나은행이 법성고의 이은서(가드·173㎝), 우리은행이 선일여고의 박소영(가드·165㎝)을 각각 지명했다.

3라운드에서는 신한은행이 광주대의 정채련(가드·160㎝), 하나은행이 숙명여고의 김연진(가드·포워드·177㎝)을 뽑으며 드래프트를 마무리했다.

이번 드래프트를 통해 각 구단은 팀의 전력을 보강할 신인 선수들을 확보하며, 다가오는 시즌에 대한 기대감을 한층 높였다. 팬들은 새롭게 합류한 선수들이 어떤 활약을 펼칠지 큰 관심을 보이고 있다.