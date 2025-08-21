TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 로스앤젤레스 다저스의 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(31)가 ‘투수들의 무덤’으로 불리는 쿠어스필드에서 투수 복귀 이후 가장 힘든 경기를 치렀다.

오타니는 21일(한국시간) 미국 콜로라도 덴버의 쿠어스필드에서 열린 메이저리그 콜로라도 로키스와의 원정 경기에 선발 등판해 4이닝 동안 9피안타 5실점으로 패전 투수가 됐다. 볼넷 없이 3개의 삼진을 잡았지만, 시즌 첫 패를 기록하며 평균자책점도 3.47에서 4.61로 크게 올랐다.

이날 오타니는 1회를 삼자범퇴로 막으며 좋은 출발을 보였지만, 2회와 4회에 집중타를 허용하며 무너졌다. 특히 4회에는 다섯 타자 연속 안타를 내주며 3점을 내줬고, 오른쪽 다리에 타구를 맞는 불운까지 겹쳤다. 결국 5회말 수비에서 교체됐다.

오타니가 한 경기에서 9개 이상의 안타를 내준 것은 2021년 9월 11일 휴스턴전 이후 약 3년 11개월 만이다. 투수로서 아쉬운 모습을 보였지만, 이날 1번 타자로도 출전해 2타수 1안타 1볼넷을 기록했다. 올 시즌 타자로는 타율 0.285, 44홈런, 83타점, 17도루, OPS 1.018로 맹활약 중이다.

한편, 해발 1,610m 고지에 위치한 쿠어스필드는 공기 저항이 적어 장타가 많이 나오는 구장으로 유명하다. 이날 다저스는 3-8로 패하며 아쉬움을 남겼다.