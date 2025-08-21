TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 미국프로축구(MLS) 시애틀 사운더스가 리그스컵 8강전에서 극적인 승리를 거두며 4강에 진출했다. 베테랑 센터백 김기희는 이날 경기에 선발로 나서지 않고 벤치에서 팀의 경기를 지켜봤다.

21일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 루멘 필드에서 열린 2025 리그스컵 8강 홈경기에서 시애틀은 멕시코 리가 MX의 푸에블라와 0-0으로 팽팽하게 맞섰다. 경기는 승부차기로 이어졌고, 시애틀이 4-3으로 승리하며 4강 진출을 확정했다.

이날 경기에서 시애틀은 볼 점유율 80%, 슈팅 11개(유효슈팅 1개)로 푸에블라(슈팅 5개, 유효슈팅 2개)에 압도적으로 앞섰지만, 결정적인 득점 기회를 살리지 못했다. 슈팅 대부분이 골대를 벗어나거나 상대 골키퍼의 선방에 막히며 아쉬움을 남겼다.

특히 후반 31분, 시애틀의 스트라이커 대니 머소비스키가 볼 경합 중 팔로 상대 얼굴을 가격해 옐로카드를 받았고, 이후 심판에게 거칠게 항의하다 레드카드로 퇴장당하는 변수가 발생했다. 시애틀은 수적 열세에도 불구하고 끝까지 집중력을 잃지 않고 승부차기에서 승리를 거뒀다.

시애틀은 오는 9월 1일 열리는 리그스컵 4강에서 LA 갤럭시(미국)와 파추카(멕시코) 경기의 승자와 맞붙을 예정이다.