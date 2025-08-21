TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 한국 사이클 주니어 대표팀이 2025 트랙 세계주니어선수권대회 남자 단체 스프린트에서 값진 은메달을 목에 걸었습니다.

정재호(부산체육고), 최태호(강원도자전거연맹), 전우주(목천고), 김민성(전북체육고)로 구성된 대표팀은 21일 네덜란드 아펠도른에서 열린 결승전에서 영국과 맞붙어 46초106의 기록으로 준우승을 차지했습니다. 예선과 준결승은 정재호, 최태호, 전우주가 함께했고, 결승에서는 김민성이 최태호와 교체 투입돼 새로운 조합으로 도전에 나섰습니다.

단체 스프린트 경기는 세 명의 선수가 250m 목재 벨로드롬을 세 바퀴 도는 방식으로, 매 바퀴마다 한 명씩 빠져나가 마지막 주자의 기록으로 순위가 결정됩니다. 이번 결승에서 한국은 영국의 44초471보다 약 2초 늦었지만, 지난해 중국에서 열린 같은 대회에서 동메달을 차지했던 기록(44초222)보다 한 단계 도약하는 성과를 거뒀습니다.

이번 대회는 24일까지 이어지며, 정창영 감독이 이끄는 한국 선수단은 남녀 6명으로 구성돼 다양한 종목에서 선전을 이어가고 있습니다.