TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 춘천시가 국제스케이트장 유치를 위한 본격적인 움직임에 나섰다. 춘천시는 21일 스카이컨벤션에서 육동한 춘천시장과 시·도의회 의원, 지역 체육계 및 빙상 원로, 사회단체장 등 100여 명이 참석한 가운데 '국제스케이트장 범시민유치위원회' 발족식과 연석회의를 개최했다. 이번 위원회는 춘천시체육회 소속 임시기구로, 권복희 강원특별자치도빙상경기연맹 회장이 위원장을 맡아 부위원장, 집행위원장, 집행위원, 고문단, 대외협력추진단 및 범시민유치위원 등으로 구성됐다.

위원회는 국제스케이트장 공모가 재개될 것에 대비해 유치 열기를 다시 불러일으키고, 시민 참여 캠페인과 민간 재원 확보 등 다양한 활동을 펼칠 계획이다. 또한 대한체육회 등 관계 기관과의 협력도 이어갈 방침이다. 이날 행사에서는 위원회 구성 공식화, 유치 경과 보고, 결의문 낭독, 포토 퍼포먼스 등이 진행됐다.

서울 태릉선수촌 내 국제스케이트장이 2027년까지 철거될 예정이어서 대한체육회는 지난해 대체 부지 공개 모집을 실시했으나, 현재는 절차가 중단된 상태다. 이에 춘천시는 과거 빙상 메카로서의 전통과 상징성을 바탕으로 국제스케이트장 유치에 나서고 있다. 춘천은 1929년 소양강스케이트 대회를 시작으로, 1980년대 초까지 국내 빙상경기의 중심지 역할을 해왔다.

국제스케이트장 예정지는 송암동 강원체육고 인근 시유지로, 약 6만㎡ 규모에 지하 1층, 지상 3층으로 구상 중이다. 이강균 집행위원장은 "공모 재개를 앞두고 춘천을 가장 준비된 도시로 만들겠다"며 "민·관이 힘을 합쳐 반드시 국제스케이트장 유치를 이루겠다"고 포부를 밝혔다.