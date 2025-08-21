TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 올해 KLPGA 2부 드림투어에서 4승을 거두며 돌풍을 일으킨 김민솔이 정규 투어 무대에서도 강렬한 인상을 남기고 있다. 김민솔은 21일 경기도 포천 포천힐스 컨트리클럽에서 열린 BC카드·한경 레이디스컵 1라운드에서 보기 없이 이글 1개와 버디 8개를 기록, 10언더파 62타로 코스 레코드를 새로 썼다. 이는 2019년 김시원이 세운 9언더파 63타 기록을 한 타 앞당긴 기록이다.

아마추어 국가대표 출신인 김민솔은 이번 시즌 드림투어 4승으로 상금랭킹 1위에 올라 다음 시즌 정규 투어 시드를 사실상 확보했다. 정규 투어 대회에서도 뛰어난 기량을 선보이고 있는 그는 지난주 메디힐·한국일보 챔피언십에서 코스 레코드 타이기록과 1라운드 공동 선두에 오른 바 있다. 당시 최종 3위에 머물렀던 아쉬움을 이번 대회에서 다시 한번 강력한 퍼포먼스로 떨쳐냈다.

김민솔은 1번 홀부터 버디를 잡아내며 기세를 올렸고, 후반 14번 홀부터는 4홀 연속 버디 행진을 펼쳤다. 마지막 18번 홀에서는 투온에 성공한 뒤 9ｍ 이글 퍼트를 성공시키며 단독 선두로 올라섰다. 그는 "지난주에는 샷이 잘 안됐다고 생각했는데, 이번 주에는 모든 것이 잘 따라와줘서 코스 레코드를 세울 수 있어 기쁘다"고 소감을 전했다. 최근 퍼터를 교체한 뒤 퍼트 감각이 좋아졌다는 점도 강조했다.

한편, 김수지와 이다연이 8언더파로 공동 2위, 노승희가 7언더파로 4위에 올랐다. 박민지, 홍정민, 이가영, 지한솔 등은 6언더파로 공동 5위를 기록했다. 디펜딩 챔피언 박현경은 4언더파로 무난하게 대회를 시작했고, 황유민, 이예원 등도 상위권을 유지하고 있다.