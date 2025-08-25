TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 프로야구 한화 이글스의 핵심 타자 채은성(35)이 부상으로 전력에서 이탈했다. 25일, 한화 구단은 채은성이 왼쪽 네 번째 발가락 통증으로 병원 진료를 받았으며, 의료진의 소견에 따라 통증 관리와 휴식이 필요해 1군 엔트리에서 제외했다고 밝혔다. 채은성은 올 시즌 115경기에 출전해 타율 0.299, 19홈런, 80타점, OPS 0.857을 기록하며 팀 내 타점과 OPS 부문 1위를 달리고 있었다. 1위 LG 트윈스와의 격차가 5.5게임으로 벌어진 상황에서, 2위 한화는 당분간 채은성 없이 경기를 치러야 하는 악재를 맞았다.

한편, 키움 히어로즈의 주전 1루수 최주환 역시 오른쪽 무릎 연조직염으로 1군 엔트리에서 빠졌다. 키움 구단은 최주환이 구단 지정병원에 입원해 염증 완화 치료를 받고 있으며, 회복 경과를 지켜본 뒤 퇴원 시기를 결정할 예정이라고 전했다. 최주환은 올해 100경기에서 타율 0.272, 12홈런, 67타점, OPS 0.761을 기록 중이다. 이날 키움은 투수 김연주도 1군 엔트리에서 제외했으며, 롯데 자이언츠의 김진욱, NC 다이노스의 김태훈 등도 1군에서 빠지며 각 팀의 전력 변화가 이어지고 있다.