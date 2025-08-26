TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 오는 9월 3일부터 시작되는 2026 AFC U-23 아시안컵 예선에 남자 U-22 축구 대표팀이 출전한다. 이번 대표팀에는 독일 카이저슬라우테른 소속 중앙수비수 김지수가 유럽파로는 유일하게 합류해 눈길을 끈다. 김지수는 이번에 처음으로 이민성 감독의 부름을 받아 대표팀에 발탁됐다.

이민성 감독이 이끄는 대표팀은 9월 3일 마카오와의 첫 경기를 시작으로, 6일 라오스, 9일 인도네시아와 차례로 맞붙는다. 모든 경기는 인도네시아 수라바야에 위치한 겔로레 델타 시도아르조 스타디움에서 펼쳐진다.

대한축구협회가 발표한 23명의 소집 명단은 2003년생 12명, 2004년생 11명으로 구성됐다. K리그에서 좋은 활약을 펼치고 있는 강상윤(전북 현대), 이승원(김천 상무), 황도윤(FC서울) 등도 지난 6월 호주와의 친선경기에 이어 다시 대표팀에 합류했다.

이번 예선에는 총 44개국이 참가해 11개 조로 나뉘어 조별리그를 치른다. 각 조 1위 11개국과 2위 중 성적이 좋은 4개국, 그리고 개최국 사우디아라비아까지 총 16개국이 본선에 진출한다.

AFC U-23 아시안컵 본선은 2014년 첫 대회 이후 2년마다 열렸지만, 이번 대회를 끝으로 올림픽이 열리는 해에만 4년 간격으로 개최된다. 2026년 1월 사우디아라비아에서 열리는 본선은 올림픽 출전권과는 별개로 U-23 대륙 챔피언십으로만 진행된다.

한국 선수단은 소속팀 일정에 따라 8월 31일과 9월 1일로 나뉘어 인도네시아로 출국할 예정이다.