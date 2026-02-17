TSN KOREA 박영우 기자 | 한국 여자 컬링 대표팀이 중국을 상대로 극적인 한 점 차 승리를 거두며 4승 고지에 올랐다.

컬링 세계랭킹 3위 한국은 17일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈* 6차전에서 세계랭킹 11위 중국을 10-9로 제압했다.

이로써 한국은 예선 전적 4승 2패를 기록, 스위스·미국과 함께 공동 2위에 자리했다. 단독 선두는 6전 전승의 스웨덴이다.

이번 대회 여자 컬링은 10개 팀이 풀리그를 치러 상위 4개 팀이 준결승에 진출한다.

경기 초반은 팽팽했다. 2엔드까지 0-0 균형을 이어가던 한국은 3엔드에서 승부의 물꼬를 텄다. 중국의 마지막 스톤이 한국 스톤을 제대로 밀어내지 못하면서 다득점 기회를 잡았고, 스킵 김은지가 침착하게 마지막 스톤을 하우스에 안착시키며 3점을 선취했다.

그러나 흐름은 쉽게 이어지지 않았다. 선공에 나선 4엔드에서 2점을 내줘 3-2로 쫓겼다. 곧바로 5엔드에서 대량 득점에 성공했다.

한국은 중국의 가드를 차분히 제거하며 하우스에 스톤을 쌓았고, 상대의 실수가 겹치면서 4점을 추가해 7-2까지 달아났다.

7-2로 앞서며 승기를 잡는 듯했지만, 6엔드에서 3점을 허용해 7-5로 추격을 당했다. 7엔드에서도 1점을 내주며 7-6까지 좁혀졌다. 8엔드에서 1점을 보태 8-6을 만들었으나, 9엔드 선공 상황에서 3점을 내주며 8-9로 역전을 허용했다.

승부는 마지막 10엔드에서 갈렸다.

중국은 중앙에 두 개의 가드를 세우는 투 가드 전략으로 압박했다. 한국은 상대 가드를 차분히 걷어내며 기회를 엿봤다. 김은지는 일곱 번째 스톤으로 하우스 안 중국 스톤 두 개를 동시에 제거하는 정교한 샷을 성공시켰다.

중국은 마지막 스톤으로 1점을 확보한 뒤 한국의 실수를 기다렸지만, 김은지는 최종 스톤에서 중국의 남은 스톤을 정확히 밀어내며 2점을 획득했다. 극적인 10-9 승리였다.

위기를 넘긴 한국은 17일 오후 10시 05분, 세계랭킹 1위 스위스를 상대로 7차전을 치른다. 상위권 순위 경쟁의 분수령이 될 전망이다.



* ‘라운드 로빈(Round Robin)’은 모든 참가 팀이 서로 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식을 의미한다. 한 번 패하면 탈락하는 토너먼트와 달리, 정해진 모든 경기를 치른 뒤 승패를 합산해 최종 순위를 가리는 구조다.

동계올림픽이나 세계선수권대회 등 국제대회에서는 예선 단계를 통상 라운드 로빈 방식으로 운영한다. 예를 들어 10개 팀이 출전할 경우, 각 팀은 나머지 9개 팀과 한 번씩 경기를 치른다. 이 과정에서 가장 많은 승수를 기록한 팀이 상위권에 오르며, 상위 4개 팀이 플레이오프(준결승)에 진출한다.

라운드 로빈은 안정적인 실력과 일관성이 매우 중요한 예선 방식이라 할 수 있다.

사진= Getty Images