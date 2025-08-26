TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 국제축구연맹(FIFA) U-20 월드컵을 앞두고 남자 20세 이하 축구대표팀이 마지막 국내 소집 훈련에 돌입했다. 이번 소집에는 미드필더 백가온(부산 아이파크)이 무릎 부상으로 빠지고, 백인우(울산 HD)가 새롭게 합류했다.

이창원 감독이 이끄는 대표팀은 오는 9월 27일부터 10월 19일까지 칠레에서 열리는 2025 FIFA U-20 월드컵을 준비하며, 28일부터 경남 김해에서 최종 점검에 나선다. 대표팀은 9월 5일까지 훈련을 마친 뒤 월드컵 최종 엔트리 21명을 확정하고, 9월 8일 칠레로 출국할 예정이다.

선수들은 소속팀과의 협의에 따라 K리그 일정 후 순차적으로 합류한다. 백민규, 최승구(이상 인천 유나이티드), 이건희(수원 삼성), 임준영(충북청주), 함선우(화성FC)는 31일에, 배현서(FC서울)와 신민하(강원FC)는 9월 1일부터 대표팀에 합류한다.

올해 월드컵에는 24개국이 참가하며, 한국은 B조에 속해 9월 28일 우크라이나, 10월 1일 파라과이, 10월 4일 파나마와 조별리그를 치른다. 대표팀이 새로운 전력으로 어떤 성과를 거둘지 축구 팬들의 관심이 집중되고 있다.