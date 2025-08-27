2025.08.28 (목)

  • 구름많음동두천 29.3℃
  • 맑음강릉 33.1℃
  • 구름많음서울 29.7℃
  • 구름조금대전 30.6℃
  • 구름조금대구 30.8℃
  • 맑음울산 31.3℃
  • 구름조금광주 30.5℃
  • 맑음부산 31.2℃
  • 맑음고창 31.0℃
  • 맑음제주 31.5℃
  • 구름많음강화 28.8℃
  • 구름조금보은 27.9℃
  • 맑음금산 29.4℃
  • 구름조금강진군 30.8℃
  • 맑음경주시 31.7℃
  • 구름조금거제 30.6℃
기상청 제공
기사검색 검색창 열기
닫기

종합스포츠

대청호 지키기 위한 외침, 옥천 골프장 건립 반대 목소리 확산

옥천군청 앞에서 열린 골프장 건립 반대 기자회견
생태계와 주민 삶 위협하는 골프장 개발 논란

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 대청호골프장반대범유역대책위원회가 27일 옥천 향수 골프장 건립 계획의 전면 백지화를 강력히 요구하고 나섰다. 대책위 소속 10여 명은 옥천군청에서 기자회견을 열고, "골프장 건설로 인해 약 4만 그루의 나무가 사라지고, 멸종위기종과 천연기념물을 포함한 다양한 생명이 위협받고 있다"고 주장했다.

이들은 또 "골프장에서 발생하는 농약 오염과 타구 소음, 빛 공해 등은 충청권 식수원인 대청호로 유입되어 인근 주민들의 삶을 심각하게 위협할 것"이라고 우려를 표했다. 현재 관성개발은 동이면 지양리 일대 116만7천306㎡ 부지에 24홀 규모의 골프장 건립을 추진 중이다.

옥천군은 지난 4월 해당 부지를 '체육시설' 용지로 변경하는 도시계획시설 결정을 내리면서, 골프장 개발에 한 걸음 더 다가선 상황이다. 이에 지역 환경단체와 주민들은 생태계 보전과 주민 안전을 위해 건립 계획의 전면 철회를 촉구하고 있다.

장도연 기자의 전체기사 보기

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

가장 많이 본 뉴스

더보기

실시간 뉴스

더보기

2025-08-27_WED