TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이준서 기자 | 삼성 라이온즈의 '끝판대장' 오승환(43)이 28일 서울 잠실야구장에서 두산 베어스와의 원정 경기를 앞두고 본격적인 은퇴 투어를 시작했다. 이날 두산 구단은 오승환에게 이천 특산품인 달항아리와 그의 모습이 담긴 액자를 선물하며 오랜 활약에 대한 존경과 감사를 전했다. 오승환 역시 두산에 사인 글러브를 답례로 전달하며, "두산 베어스와 함께했던 소중한 추억을 기억하겠다"고 인사했다.

오승환은 2005년 삼성에 입단한 이후 한미일 통산 549세이브를 기록하며 한국 야구 최고의 마무리 투수로 자리매김했다. 이날 은퇴 행사에는 아내와 아들도 함께해 더욱 뜻깊은 순간을 만들었다. 오승환은 팬들에게 "잠실 마운드에서 행복했던 기억이 많다"며 "두산 팬들과 선수들 모두 남은 시즌을 잘 마무리하길 바란다"고 전했다.

기자회견에서 오승환은 "마운드에서 공을 던지는 것보다 더 긴장됐다"며, 은퇴식이 열릴 대구에서는 더욱 벅찬 감정이 들 것 같다고 말했다. 잠실야구장에 대한 추억을 묻는 질문에는 "여기서 우승 세리머니를 많이 했다"며 잊지 못할 순간들을 회상했다.

KBO리그에서 세 번째로 은퇴 투어를 하는 오승환은 "불펜 투수로서 은퇴 투어를 하게 돼 더욱 의미가 크다"고 소감을 밝혔다. 앞으로의 계획에 대해서는 "육아에 전념할 것"이라며, 아직 은퇴의 실감이 나지 않는다고 솔직하게 답했다. 오승환은 "한국, 미국, 일본을 오가며 많은 경기를 던졌다. 그래도 고생했다는 생각이 든다"고 스스로에게 격려를 전했다.