홈런 뒤 찾아온 복통…텍사스 간판 시거, 충수염 수술로 전력 공백

월드시리즈 MVP 시거, 경기 중 통증에도 투혼
텍사스, 주전 유격수 이탈로 순위 경쟁 비상

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 두 차례 월드시리즈 최우수선수(MVP)로 선정된 텍사스 레인저스의 핵심 선수 코리 시거(31)가 급성 충수염 진단을 받고 수술대에 오르게 됐다.

텍사스 야구 운영 사장 크리스 영은 29일(한국시간) 시거가 충수염(맹장염)으로 수술을 받게 됐다고 공식 발표했다. 최근 에이스 네이션 이발디(35)마저 어깨 부상으로 이탈한 상황에서, 주전 유격수이자 중심 타자인 시거까지 부상자명단(IL)에 오르면서 텍사스는 시즌 막판 순위 경쟁에 큰 타격을 입게 됐다.

시거는 전날 텍사스주 알링턴의 글로브 라이프 필드에서 열린 애리조나 다이아몬드백스와의 경기 도중 복통을 느꼈다. 통증에도 불구하고 시거는 4회말 투런 홈런을 포함해 2타수 2안타, 1볼넷, 2타점, 3득점으로 맹활약하며 투혼을 보여줬다. 그러나 홈런 이후 통증이 심해지자 5회초 수비에서 교체됐고, 곧바로 병원에서 검진을 받았다.

텍사스 레인저스는 시거의 공백을 메우기 위해 고심에 빠졌다. 시즌 막판, 주축 선수들의 연이은 부상으로 팀의 순위 경쟁에 비상이 걸렸다.

Copyright @TSN KOREA (The Sporting News Korea) Corp. All rights reserved.

