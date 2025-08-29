TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 2026 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 B조 8차전에서 활약했던 대한민국 축구대표팀의 핵심 미드필더 황인범(페예노르트)이 부상으로 대표팀에서 이탈하게 됐다. 황인범은 최근 경기에서 종아리 근육을 다쳐, 다음달 미국 원정 A매치 2연전에 출전하지 못한다.

대한축구협회는 황인범의 대체 선수로 강원FC의 서민우를 발탁했다고 29일 밝혔다. 황인범은 지난 17일 엑셀시오르전에서 선발로 나섰지만, 경기 절반만 소화하고 하프타임에 교체됐다. 대표팀의 중심 역할을 해온 황인범의 부상은 홍명보 감독에게 큰 고민거리가 되고 있다.

서민우는 지난해 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십에서 태극마크를 처음 달았으며, 중국과의 경기에서 후반 교체로 A매치 데뷔전을 치렀다. 이어 홍콩과 일본을 상대로는 선발 출전하며 경험을 쌓았다. 이번 대표팀 합류로 박용우(알아인), 백승호(버밍엄), 박진섭, 김진규(이상 전북), 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐) 등과 치열한 주전 경쟁을 벌일 전망이다.

한편, 한국 축구대표팀은 9월 7일 미국, 9월 10일 멕시코와 미국 원정 2연전을 치를 예정이며, 9월 1일 인천공항을 통해 출국할 계획이다.