테니스 국가대표와의 특별한 만남, 9월 오픈 트레이닝 개최

테니스 팬과 유망주를 위한 소셜 데이 행사
데이비스컵 경기와 연계된 특별 체험 기회

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 대한테니스협회가 오는 9월 6일, 강원도 춘천시 송암스포츠타운에서 국가대표 오픈 트레이닝과 소셜 데이 행사를 개최한다. 이번 행사는 테니스 팬들과 유망주들에게 국가대표 선수들과 직접 소통하고 훈련 과정을 가까이서 볼 수 있는 특별한 기회를 제공한다.

오전 9시부터는 사전 신청을 마친 테니스 팬 20명을 대상으로 국가대표 선수들의 훈련이 공개된다. 이어 오전 11시부터는 대표 선수들과 참가자들이 함께하는 교류전이 열려, 팬들이 선수들과 직접 코트에서 호흡할 수 있다.

오후에는 국내 유망주 20명이 국가대표 선수들과 함께 기술 지도를 받고, 미니 경기 등 다양한 프로그램에 참여한다. 참가 신청은 대한테니스협회 인스타그램을 통해 받고 있으며, 9월 12일부터 이틀간 열리는 데이비스컵 입장권 예매자를 대상으로 참가자가 선발된다.

한편, 한국과 카자흐스탄이 맞붙는 데이비스컵 월드그룹 1 경기는 9월 12일부터 같은 장소에서 개최될 예정이다.

