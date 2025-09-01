TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국 바둑을 이끌어갈 16명의 새내기 프로기사들이 한자리에 모여 합동 입단식을 가졌다. 한국기원은 1일 서울 성동구 마장로 사옥에서 최근 입단 대회를 통과한 신예 기사들에게 2025년 바둑 전문기사 인허증을 수여했다.

이날 입단식에는 강경현, 김단유, 김동욱, 김동한, 김상영, 김시황, 박대현, 박종욱, 박태준, 송민혁, 유신성, 임지호 등 남자 기사 12명과 이우주, 전유진 등 여자 기사 2명, 총 14명이 참석해 새로운 시작을 알렸다. 현재 중국에서 열리고 있는 제8회 오청원배 세계여자바둑대회 통합예선에 출전 중인 이남경, 최민서 초단에게는 인허증이 개별 전달될 예정이다.

양재호 한국기원 사무총장은 "앞으로의 바둑 인생에서 뭐든 해낼 수 있다는 자신감과 함께 원하는 목표를 이루기 위해 최선을 다해 노력하길 바란다"며 새내기 기사들을 격려했다. 이번 16명의 신규 입단으로 한국기원 소속 프로기사는 총 448명(남자 359명, 여자 89명)으로 늘어나며, 한국 바둑의 미래에 대한 기대감을 높였다.