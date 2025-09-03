TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 김하성(29)이 애틀랜타 브레이브스 이적 후 첫 경기에서 멀티히트를 기록하며 인상적인 데뷔전을 치렀다. 김하성은 3일(한국시간) 미국 시카고 리글리 필드에서 열린 메이저리그 시카고 컵스와의 원정 경기에 6번 타자이자 유격수로 선발 출전해 4타수 2안타를 기록, 시즌 타율을 0.227로 끌어올렸다.

김하성의 안타 행진은 6회초 2사 2루에서 시작됐다. 그는 좌완 투수 드루 포머랜즈의 너클 커브를 밀어쳐 우전 안타를 만들어냈다. 이어 9회초 승부처에서도 2사 2루 상황에서 내야 안타를 추가하며 마지막까지 팀의 역전 기회를 이끌었다. 비록 애틀랜타는 3-4로 아쉽게 패했지만, 김하성의 활약은 단연 돋보였다.

김하성은 올 시즌 여러 차례 부상에 시달렸다. 지난해 어깨 수술 후 재활을 마친 그는 올해 들어 햄스트링, 종아리, 허리 등 연이은 부상으로 고전했다. 결국 지난 달 21일 허리 염증으로 부상자 명단에 올랐고, 원소속팀 탬파베이에서 방출됐다. 하지만 유격수 보강이 절실했던 애틀랜타가 그를 영입하며 새로운 기회를 얻게 됐다.

이적 후 첫 경기에서 공격과 수비 모두에서 합격점을 받은 김하성. 그의 건강한 복귀와 활약이 애틀랜타의 새로운 희망으로 떠오르고 있다.