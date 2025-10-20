TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 지난 9월 도쿄에서 열린 세계육상선수권대회 남자 높이뛰기에서 은메달을 획득한 우상혁(용인시청)이 대한육상연맹으로부터 5천만원의 포상금을 받았다. 20일 부산 아시아드주경기장에서 열린 제106회 전국체육대회 육상 경기 현장에서 포상금 및 장학금 수여식이 진행됐다.

이날 행사에서 우상혁과 함께 김도균 용인시청 감독도 2천250만원의 포상금을 받았다. 두 사람은 "대한육상연맹의 꾸준한 지원 덕분에 좋은 성적을 거둘 수 있었다"며, "포상금을 받게 되어 매우 기쁘다. 전국체전 경기를 부상 없이 잘 마무리하고, 내년 아시안게임도 최선을 다해 준비하겠다"고 소감을 밝혔다.

대한육상연맹은 또한 청소년 육상영재로 선정된 7명에게 각 500만원씩 장학금을 전달했다. 이번 장학금은 개인 및 기업 후원, 연맹 임원 릴레이팀의 기부로 마련됐으며, 올해 국제대회에서 메달을 획득하거나 국내외 대회에서 한국 신기록을 경신한 선수들에게 지급된 포상금은 총 8억원, 육상영재에게 지급된 장학금은 7천만원에 달한다고 연맹은 밝혔다.

이번 장학금 수여 대상자에는 임예서(대구유가초), 김지아(포항원동초), 박시준(청도중앙초), 고현준(대전송촌중), 박혜린(홍성여자중), 왕서윤(서울체육중), 이하은(광양백운중) 등 각 종목에서 뛰어난 기록을 세운 청소년 선수들이 포함됐다.