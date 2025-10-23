

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국 여자골프 대표팀이 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 첫날부터 강한 존재감을 드러냈다. 23일 경기도 고양시 뉴코리아 컨트리클럽에서 열린 대회 조별리그 B조 1차전에서 한국은 1승 1무를 기록하며 산뜻하게 출발했다.

김효주-최혜진 조는 스웨덴의 마야 스타르크-린 그랜트 조를 상대로 포볼 경기에서 3홀 차 완승을 거뒀다. 2번 홀에서 최혜진의 버디로 앞서간 한국은 6번 홀에서 김효주의 버디로 격차를 벌렸고, 9번 홀에서는 두 선수 모두 버디를 기록하며 3홀 차로 달아났다. 이후에도 안정적인 플레이를 이어가며 16번 홀까지 리드를 지켜 승리를 확정지었다.

고진영-유해란 조는 마들렌 삭스트룀-잉그리드 린드블라드 조와의 경기에서 접전을 펼친 끝에 무승부를 기록, 승점 0.5를 추가했다.

2014년 창설된 이 대회에서 한국은 2018년 인천 대회에서 우승을 차지한 바 있다.

이번 대회 B조에는 한국, 일본, 스웨덴, 월드팀이 편성됐으며, 조별리그는 포볼 방식으로 진행된다. 각 조 1, 2위가 4강에 진출한다.

한국은 24일 월드팀과 2차전을 치를 예정이다. 월드팀은 뉴질랜드, 캐나다, 잉글랜드, 대만 선수들로 구성돼 있으며, 이날 일본과의 1차전에서 1승 1무를 기록했다.