TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 사우디아라비아가 2028년부터 남자프로테니스(ATP) 투어 마스터스 1000시리즈 대회를 개최하며 세계 테니스 무대의 새로운 중심지로 떠오르고 있다. ATP 투어는 24일, 사우디 국부펀드(PIF) 산하 SURJ 스포츠 인베스트먼트사와 협력해 사우디아라비아에서 ATP 마스터스 1000시리즈 대회를 열기로 합의했다고 공식 발표했다.

ATP 마스터스 1000시리즈는 4대 메이저 대회 바로 아래 등급으로, 현재까지 매년 9개 대회가 전 세계에서 열려왔다. 이번 합의에 따라 2028년부터는 사우디아라비아가 새로운 개최지로 추가되며, 연간 대회 수는 10개로 확대될 예정이다. ATP 투어 측은 "마스터스 1000시리즈가 시작된 1990년 이후 새로운 개최지가 선정된 것은 이번이 처음"이라고 강조했다.

사우디아라비아는 이미 ATP 투어 넥스트제너레이션 파이널스, 여자프로테니스(WTA) 투어 파이널스 등 다양한 국제 스포츠 대회를 개최하고 있다. 또한, 약 57억5천만원의 우승 상금이 걸린 LIV 골프 창설, 세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두가 뛰는 프로축구 리그, 그리고 지난해 세계적인 테니스 스타들이 참가한 식스 킹스 슬램 이벤트 등으로 스포츠 투자에 박차를 가하고 있다. 자동차 경주 포뮬러 원(F1), e스포츠 월드컵 등 다양한 분야에서도 대규모 행사를 유치하며 글로벌 스포츠 시장에서 입지를 넓히고 있다.