TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 여자 프로배구 GS칼텍스의 2년 차 아웃사이드 히터 이주아(19)가 무릎 부상으로 수술을 성공적으로 마치고 본격적인 재활에 돌입했다.

이주아는 시즌 개막을 앞두고 훈련 도중 왼쪽 무릎 전방 십자인대 부분 파열이라는 큰 부상을 입었다. 21일 건국대병원에서 십자인대 재건술을 받고 24일 퇴원했으며, 앞으로 6~8개월간의 재활 과정을 거칠 예정이다. 이에 따라 이주아는 이번 시즌은 물론, GS칼텍스가 포스트시즌에 진출하더라도 2025-2026시즌 출전이 사실상 어려워 시즌 아웃이 불가피해졌다.

이주아는 6월 국제배구연맹 발리볼네이션스리그(VNL)에 성인 대표팀으로 참가했으며, 8월에는 U-21 세계선수권대회에서 주축 선수로 활약한 바 있다. 2024-2025 신인 드래프트 1라운드 3순위로 GS칼텍스에 입단한 이주아는 182cm의 신체 조건과 강력한 공격력을 바탕으로 차세대 거포로 주목받아 왔다.

GS칼텍스 구단은 이주아의 미래를 위해 재활에만 집중할 수 있도록 전폭적인 지원을 약속했다. 구단 관계자는 "이주아가 재활을 마친 후에는 리시브 등 기본기를 보강해 한층 성장한 모습으로 코트에 복귀할 수 있도록 돕겠다"고 밝혔다.