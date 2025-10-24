TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 경남 남해안의 아름다운 해안선을 따라 달리는 대규모 도로 사이클 대회, '투르 드 경남 2025 스페셜대회'가 오는 11월 7일부터 9일까지 개최된다. 지난해에 이어 두 번째로 열리는 이번 대회는 국내 정상급 사이클 동호인 선수 27개 팀, 179명이 참가해 총 230km 구간을 사흘간 달릴 예정이다.

대회 코스는 거제시(104.3km), 사천시∼남해군(84.6km), 창원시(41.9km)로 구성되며, 남해안의 수려한 바다 풍경을 만끽할 수 있는 해안도로를 따라 진행된다. 마지막 날에는 창원광장에서 경남도청까지 직선도로 3km를 14번 오가는 창원 도심 코스가 펼쳐져, 박진감 넘치는 레이스가 기대된다.

가장 짧은 시간에 코스를 완주한 선수에게는 1위를 상징하는 '옐로 저지'(노란색 경기복)와 상패가 수여된다. 경상남도는 이 대회를 통해 남해안의 아름다운 풍광을 국내외에 널리 알리고자 지난해부터 투르 드 경남 대회를 창설했다.

특히, 올해 6월에는 16개국 선수들이 참여해 5개 시군, 553km를 달리는 '투르 드 경남 2025' 본 대회가 성황리에 개최된 바 있다. 대회 명칭은 세계적인 자전거 대회인 '투르 드 프랑스'에서 영감을 받아 붙여졌다.