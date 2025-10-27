TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 위메이드는 전국 아마추어 테니스 대회 '위믹스 오픈 2025'를 성공적으로 마무리했다고 27일 밝혔다. 이번 대회는 지난 7월 서울에서 시작해 부산, 창원, 천안, 인천 등 전국을 순회하며 약 4개월간 이어졌다.

총 236팀, 1,462명의 대학 동아리와 테니스 동호회가 참가해 치열한 승부를 펼쳤다. 특히 지난 25일부터 이틀간 인천에서 열린 '더 파이널'에는 각 지역 예선 우승팀과 일반 참가자들이 모여 마지막까지 뜨거운 경쟁을 이어갔다.

캠퍼스 남자 단체전에서는 고려대학교 KUTC 팀이, 여자 단체전에서는 서울과학기술대학교 느티나무 팀이 각각 우승을 차지했다. 동호인 클럽 매치에서는 '요단강' 클럽이 정상에 올랐다. 대학 동문 최강자를 가리는 '캠퍼스 레전드 매치'에서는 서울대학교가 팽팽한 접전 끝에 최종 승리했다.

이번 대회는 블록체인 기반 플랫폼 '위퍼블릭(Wepublic)'을 통해 참가 신청을 받고, 일부 참가비를 다양한 후원 프로젝트에 기부하는 등 투명성과 사회적 가치를 더했다.

한편, 위메이드는 오는 11월 15일부터 16일까지 경주 마우나오션CC에서 KLPGA 투어 시즌 슈퍼 파이널 이벤트인 '위믹스 챔피언십 2025'를 개최할 예정이다. 이 대회에는 올 시즌 최고의 선수 24명이 출전할 계획이다.