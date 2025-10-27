TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | ‘디펜딩 챔피언’ HL 안양이 신상훈의 해트트릭 활약을 앞세워 아시아리그 3위로 도약했다. 백지선 감독이 이끄는 HL 안양은 26일 열린 2025-2026 아시아리그 아이스하키 정규리그 도호쿠 프리블레이즈와의 원정 2차전에서 5-2로 완승을 거뒀다.

전날 4-1 승리에 이어 도호쿠 원정 2연전을 모두 쓸어 담은 HL 안양은 최근 3연승을 달리며 승점 18점으로 3위에 올랐다. 경기 초반부터 분위기를 잡은 HL 안양은 1피리어드 5분 21초, 상대 페널티로 얻은 파워 플레이 기회를 8초 만에 신상훈이 안진휘와 김상욱의 어시스트를 받아 선제골로 연결했다. 이어 8분 27초에는 신인 이윤석이 김성재의 도움으로 아시아리그 데뷔골을 터뜨리며 1피리어드를 2-0으로 마쳤다.

2피리어드에서는 상대에 만회 골을 내줬지만, 7분 21초 또 한 번 파워 플레이 상황에서 신상훈이 김건우와 김상욱의 패스를 받아 추가 골을 기록했다. 이어 14분 7초 이현승의 득점포로 점수 차를 벌리며 4-1로 앞서갔다. 2피리어드 종료 직전 도호쿠에 한 골을 내줬지만, 승기는 이미 HL 안양 쪽으로 기울었다.

마지막 3피리어드에서 HL 안양은 무실점으로 경기를 지켰고, 경기 종료 43초 전 도호쿠가 골리를 빼고 엠티넷 플레이를 시도하자 신상훈이 쐐기 골을 터뜨리며 해트트릭을 완성했다. 이로써 HL 안양은 6승 4패(1연장승, 1연장패 포함)로 3위에 올라섰으며, 27일 오후 7시 도호쿠와의 경기에서 4연승에 도전한다.