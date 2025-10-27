TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국 테니스의 간판 정현(세계랭킹 365위)이 유진투자증권 서울오픈 챌린저대회 남자 단식 본선 1회전에서 아쉽게 탈락했다. 27일 서울 송파구 올림픽공원 테니스코트에서 열린 경기에서 정현은 홍콩의 콜먼 웡(161위)에게 0-2(3-6 2-6)로 패했다.

경기 후 정현은 “많은 분께서 오셨는데 원하는 경기력을 보여드리지 못해 죄송하다”며 “올해 계속 일정을 소화하고 있어 몸 상태는 괜찮다”고 밝혔다. 그는 “실수가 많이 나왔고, 상대가 잘했다”며 “한두 포인트 차이로 세트를 내준 것에 크게 신경 쓰지 않는다”고 덧붙였다.

2018년 호주오픈 4강 신화 이후 부상으로 한동안 코트를 떠났던 정현은 2024년 하반기부터 복귀해 챌린저와 ITF 대회 위주로 시즌을 치르고 있다. 올해 가장 좋은 성적은 4월 부산과 광주 챌린저 8강 진출이다.

정현은 남은 시즌 계획에 대해 “11월 일본에서 열리는 챌린저 대회에 출전한 뒤, 시즌 후 동계 훈련을 시작할 예정”이라며 재도약을 다짐했다.