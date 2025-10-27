TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 이성재 기자 | 한국배구연맹(KOVO, 총재 조원태)이 2025 여수·NH농협컵(컵대회) 운영 과정에서 발생한 혼선에 책임을 물어 관련 임직원들에게 중징계를 내렸다.

27일, 서울 마포구 상암동 연맹 회의실에서 열린 인사위원회에서는 조원태 총재와 남녀 4개 구단 단장들이 참석해 컵대회 파행 운영에 대한 징계 수위를 논의했다. 그 결과, 실무를 총괄한 신무철 사무총장에게는 감봉 3개월의 중징계가 내려졌고, 사무국장과 홍보팀장, 경기운영팀장에게도 1~2개월의 감봉 처분이 결정됐다.

문제의 발단은 지난 달 13일 전남 여수에서 열린 남자부 컵대회 개막을 앞두고, 국제배구연맹(FIVB)으로부터 '개최 불가' 통보를 받았다가 가까스로 조건부 승인을 받아 대회를 치른 데서 시작됐다. 그러나 FIVB 방침에 따라 해외 초청팀과 세계선수권 대표팀 예비 명단에 포함된 선수들이 출전하지 못하게 되면서, 현대캐피탈이 개막전만 치르고 중도 하차하는 등 대회가 사실상 반쪽으로 전락했다.

여자부 컵대회 역시 해외 초청팀이 불참했고, 국제이적동의서(ITC) 미발급으로 외국인 및 아시아쿼터 선수 없이 경기가 치러졌다. 이로 인해 개최 도시 여수시, 중계 방송사, 후원사, 구단, 해외 초청팀, 팬 등 다양한 이해관계자들이 혼란을 겪었고, 프로배구의 이미지와 브랜드 가치가 크게 실추됐다는 비판이 이어졌다.

더불어 FIVB가 정한 클럽시즌 규정을 고려하지 않은 경기 일정 편성으로, 2025-2026 정규리그 개막전도 내년 3월로 연기되는 해프닝이 벌어졌다. 연맹은 급하게 TV 중계와 경기장 대관 일정을 조정해야 했다.