TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 한국 수영 유망주들이 2025 제3회 바레인 아시아청소년경기대회 첫날부터 눈부신 성과를 거뒀다. 27일(현지시간) 바레인 마나마 칼리파 스포츠 시티 수영장에서 열린 대회 수영 경영 종목에서 한국 대표팀은 남자 자유형 400ｍ와 남자 계영 400ｍ에서 금메달 2개를 획득했다.

특히 고승우(오금고)는 남자 자유형 400ｍ 결승에서 3분53초26의 기록으로 가장 먼저 터치패드를 찍으며 대회 신기록을 세웠다. 이는 2009년 싱가포르 대회에서 권오국이 세운 종전 기록(3분58초97)보다 무려 5초71 빠른 기록이다. 고승우는 예선에서도 3분56초66으로 대회 기록을 경신했으며, 결승에서 자신의 기록을 다시 3초40이나 단축하는 저력을 보였다. 2위 주린지(중국·3분58초50)를 5초 이상 앞서는 압도적인 레이스였다.

이어 열린 남자 계영 400ｍ 결승에서도 한국 대표팀은 조용준(경기고), 송원준(서울체중), 고승우, 이지후(경기체중)가 3분24초89로 골인하며 인도네시아와 중국을 따돌리고 금메달을 합작했다. 이 기록 역시 2013년 제2회 대회에서 한국이 세운 종전 기록(3분28초66)을 12년 만에 3초77 앞당긴 신기록이다.

강용환 미래국가대표 전임 감독은 "부산 전국체육대회가 끝나자마자 출국해 현지 적응 시간이 이틀밖에 없었는데도 선수들이 의미 있는 결실을 거둬 기특하다"며 "남은 경기에서도 좋은 성과를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 전했다.