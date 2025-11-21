TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김민제 기자 | 자유계약선수 박해민이 원소속팀 LG 트윈스와 4년 65억원 규모로 재계약을 체결했다.

LG 구단은 21일 박해민과 계약기간 4년, 총액 65억원에 합의했다고 밝혔다. 계약금 35억원, 연봉 25억원, 인센티브 5억원 조건이다.

박해민은 좋은 조건을 제시한 구단에 감사의 뜻을 전하며 앞으로 더 많은 우승으로 팬들에게 보답하겠다고 말했다.

LG 구단은 여러 팀이 박해민에게 관심을 보인 가운데 잔류를 선택해 준 데 대해 고마움을 전하며 향후 팀의 도약을 기대한다고 밝혔다.

박해민은 2021시즌 후 첫 FA 자격을 얻어 당시 LG와 4년 60억원에 계약한 뒤 2022년부터 올해까지 4년 연속 정규시즌 전 경기에 출전했다.

그는 매년 타율 0.260 이상, 20도루 이상을 기록하며 공수주에서 꾸준한 활약을 이어왔다. 특히 2025시즌에는 타율 0.276, 49도루를 기록해 팀의 통합 우승에 큰 역할을 했다.

이번 스토브리그에서 여러 구단이 적극적으로 영입 의사를 밝혔으나 박해민은 고심 끝에 LG 잔류를 결정한 것으로 알려졌다.

박해민은 22일 잠실구장에서 열리는 팬들과의 자선행사에 참석해 직접 감사 인사를 건넬 예정이다.

그는 이번 스토브리그에서 다섯 번째로 계약을 마친 선수로, 앞서 두산의 박찬호와 조수행, 한화의 강백호, kt wiz의 한승택이 계약을 완료했다. 현재 남은 FA는 16명이다.