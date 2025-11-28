TSN KOREA 장우혁 기자 | 한국 선수들이 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 리그 페이즈 5차전에서 잇따라 공격포인트를 올리며 존재감을 드러냈다.

‘홍명보호’의 젊은 공격 자원들이 소속팀에서 확실한 활약을 이어가며 국가대표팀에도 긍정적 신호를 보냈다.

스코틀랜드 셀틱의 양현준은 네덜란드 로테르담 원정에서 열린 페예노르트전에서 전반 31분 동점골을 터뜨리며 팀의 3-1 역전승을 이끌었다. 시즌 2호골이자 자신의 유럽클럽대항전 첫 득점이다. 오른쪽에서 올라온 하타테 레오의 크로스를 문전 쇄도로 받아 넣은 ‘원샷 원킬’ 장면이었다.



벨기에 헹크의 오현규도 바젤을 상대로 전반 14분 선제골을 터뜨리며 시즌 9호골을 기록했다. 왼쪽 측면에서의 침투 후 정확한 왼발 마무리였다. 헹크는 2-1 승리로 3승 1무 1패를 기록하며 상위권을 유지했다.

세르비아 즈베즈다의 오른쪽 풀백 설영우는 FCSB전에서 자책 상황 속에서도 팀을 구했다. 전반 퇴장으로 수적 열세에 놓였지만, 후반 5분 오버래핑 후 올린 정확한 크로스를 브루누 두아르테가 헤더로 연결하며 1-0 승리를 만들었다. 설영우는 이번 시즌 UEL 첫 공격포인트를 기록했다.

반면 미트윌란의 조규성·이한범은 AS로마전에서 결장했고, 팀은 1-2로 패해 리그 페이즈 첫 패배를 당했다.

K리거 출신 유럽파들이 각국에서 연이어 득점과 도움을 기록하며 상승세를 이어가는 가운데, 향후 대표팀에서도 이들의 활약이 이어질지 기대가 모인다.