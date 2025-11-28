

TSN KOREA 임재현 기자 | 두산 베어스가 FA 투수 이영하와 4년 최대 52억원에 재계약을 맺었다.

다른 구단의 제안도 있었지만, 이영하는 “두산이 보여준 정성”을 이유로 잔류를 선택했다고 밝혔다.

이영하는 2016년 두산 1차 지명으로 입단해 통산 355경기 60승 46패, 9세이브, 27홀드를 기록했다. 올해는 73경기에 등판해 4승 4패, 14홀드 평균자책점 4.05로 불펜에서 중심 역할을 했다.

선발과 구원을 모두 경험한 젊은 FA로 여러 팀의 관심을 받은 가운데, 김원형 감독은 취임 직후부터 “꼭 잡아야 할 선수”라고 요청한 것으로 알려졌다.

이영하는 2019년 17승을 올리며 선발 투수로 최고의 시즌을 보냈다. 당시 두산 투수 코치는 현재 사령탑인 김원형 감독이다.

이영하는 “감독님이 선발 후보군에 넣어주셔서 감사하다. 다시 선발로 뛰고 싶은 마음이 크다”며 “불펜 시즌에도 캠프에서는 늘 선발 준비를 해왔다. 많은 이닝을 소화할 몸 상태를 만들겠다”고 말했다.

두산은 이영하에게 마운드뿐 아니라 젊은 투수들의 리더 역할도 기대하고 있다.

그는 “과거 두산이 연속 한국시리즈에 진출하던 시절 분위기를 다시 만들고 싶다”며 “경기에는 몰입하고, 훈련은 진지하게, 쉬는 시간에는 편안한 문화가 필요하다. 선배·후배 모두가 함께 강팀 분위기를 만들도록 돕겠다”고 다짐했다.

이영하는 잔류를 선택하며 두산의 선발 재편과 팀 문화 회복의 중심 축으로 나설 준비를 마쳤다.