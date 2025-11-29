

TSN KOREA 장우혁 기자 | 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 에버턴의 수비형 미드필더 이드리사 게예가 경기 도중 동료와 충돌해 퇴장당한 사건에 대한 항소가 받아들여지지 않았다.

에버턴의 데이비드 모이스 감독은 29일(한국시간) 기자회견에서 “게예가 레드카드를 받고 나서 곧바로 항소했지만 기각됐다, 다만 왜 기각이 됐는지 어떤 이유도 듣지 못했다”며 아쉬움을 표했다.

게예는 25일 맨체스터 유나이티드전에서 수비수 마이클 킨과 볼 처리 문제로 언쟁을 벌이다 킨의 얼굴을 가격했다.

주심은 즉시 폭력 행위로 레드카드를 꺼냈고, 비디오판독을 거쳐 판정이 유지됐다.

EPL 사무국도 "폭력 행위로 인한 게예의 레드카드 판정은 비디오판독(VAR)을 통해 확인됐고 킨의 얼굴을 명확히 가격한 것으로 판단됐다"고 설명했다.

한 명이 부족한 상황에서도 에버턴은 1-0 승리를 거뒀지만, 사건은 경기 후까지 논란을 불렀다.

구단은 항소하고, 지난 28일 게예와 킨이 권투 글러브를 끼고 포옹하며 화해하는 사진을 공개하며 오해 해소를 시도했지만 징계 수위는 낮아지지 않았다.

게예는 폭력 행위에 따른 3경기 출전 정지가 적용될 전망이다.

모이스 감독은 "그날의 사건은 곧바로 마무리됐다. 아주 빨리 넘어갔고, 라커룸에서 모두 해결됐다"라며 "우리는 선수들의 열정과 헌신을 원하지만 폭력적인 방식으로 표출되는 것은 원하지 않는다"라고 강조했다.