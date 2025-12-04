

TSN KOREA 박영우 기자 | 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 홋스퍼가 10년 동안 팀을 이끌었던 손흥민(LAFC)의 공식 작별 행사를 마련했다.



토트넘은 3일(현지시간) “손흥민이 클럽을 떠난 뒤 처음으로 토트넘 홋스퍼 스타디움을 방문한다”며 “오는 10일 SK 슬라비아 프라하와 치르는 UEFA 챔피언스리그 리그 페이즈 6차전에서 팬들에게 마지막 인사를 전할 예정”이라고 발표했다.



손흥민은 지난 5월 유로파리그 우승을 이끈 뒤 여름 프리시즌 기간에 미국 LAFC 이적을 공식화했다.



서울월드컵경기장에서 토트넘 유니폼을 입고 마지막 경기를 치르느라 홈 팬들과 충분한 작별 인사를 나누지 못한 만큼, 이번 방문을 통해 정식으로 팬들과 만남을 갖게 됐다.



손흥민은 토트넘에서 공식전 454경기 173골을 기록해 클럽 역대 최다득점 5위에 오른 ‘레전드’다. 떠난 이후 MLS에서도 강렬한 존재감을 보이며 정규리그 9골 3도움, 플레이오프 3골 1도움 등 13경기 12골 4도움의 성적을 남겼다.

토트넘은 손흥민의 업적을 기리기 위해 홈구장 인근 토트넘 하이로드에 대형 벽화를 제작 중이며, 프라하전 직전 완성될 예정이다. 디자인은 손흥민이 직접 선택했다.

손흥민은 "지난여름 힘들게 토트넘을 떠나게 됐다고 발표했을 때 저는 한국에 있었다. 이 때문에 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 팬들에게 제대로 작별 인사를 할 기회를 얻지 못했다"라고 밝혔다.

그는 "이제 토트넘 팬들에게 지난 10년 동안 저와 제 가족에게 얼마나 큰 사랑과 응원을 보내주셨는지 직접 말씀드릴 수 있게 돼 정말 행복하다"라며 "매우 감정적인 순간이 될 것이지만 저와 클럽 모두에게 정말 중요한 일"이라고 기대감을 전했다.





토트넘은 손흥민이 프라하전 킥오프 직전 선수단 입장에 앞서 그라운드를 방문해 팬들에게 메시지를 전할 예정이라고 설명했다.