TSN KOREA 박영우 기자 | 독일 분데스리가 마인츠가 극심한 부진을 이유로 보 헨릭센(50, 덴마크) 감독과 결별했다.

마인츠는 3일(현지시간) 구단 홈페이지를 통해 헨릭센 감독과의 계약 종료를 발표하며, U-23팀을 이끄는 베냐민 호프만 감독이 1군 임시 사령탑을 맡는다고 밝혔다.

헨릭센 감독은 2024년 2월 강등권 위기에 놓였던 마인츠를 시즌 최종 6위로 끌어올리며 반전 드라마를 만들었다.

이 과정에서 유럽축구연맹(UEFA) 유로파콘퍼런스리그(UECL) 진출권을 확보하는 성과도 냈다. 당시 이재성은 2골 5도움을 기록하며 팀 상승세의 중심 역할을 했다.

그러나 2025-2026시즌 마인츠는 12라운드까지 1승 3무 8패로 최하위(18위)에 머물며 부진이 장기화됐다.

이재성 역시 정규리그 10경기 1골에 그치며 기대만큼의 영향력을 보여주지 못하고 있다.

결국 구단은 분위기 전환을 위해 지도자 교체를 선택했다.



헨릭센 감독은 재임 기간 동안 공식 경기 27승 18무 24패(승률 39.13%)를 기록하고 팀을 떠나게 됐다.

마인츠는 새로운 지휘 체계 아래에서 반등을 모색할 계획이며, 이재성의 역할 변화에도 관심이 쏠리고 있다.