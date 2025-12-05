TSN KOREA 박영우 기자 | 메이저리그 샌프란시스코 자이언츠가 노장 론 워싱턴 전 감독에게 내야 코치 자리를 맡기며 새로운 시즌 준비에 속도를 내고 있다.

워싱턴 전 감독은 5일 AP통신과의 인터뷰에서 “샌프란시스코의 코치 제안을 수락했고 세부 조율을 진행 중”이라고 밝혔다. 샌프란시스코에는 한국 대표 외야수 이정후가 소속돼 있어 그의 복귀 배경에도 관심이 모인다.

올해 에인절스를 이끌었던 워싱턴 전 감독은 풍부한 지도 경력으로 MLB에서 신뢰받는 코치로 평가받아 왔다.

AP통신은 “워싱턴은 과거 여러 주전 내야수를 키워낸 지도자”라며 “빅리그 경험이 없는 토니 바이텔로 신임 감독을 현장에서 보완하는 역할을 맡을 것”이라고 전했다.

1952년생인 워싱턴 전 감독은 1991년 코치 생활을 시작해 2007년부터 2014년까지 텍사스 레인저스를 지휘하며 두 차례 월드시리즈에 진출했다.

그는 지난해부터 올해까지 에인절스를 이끌었으나 6월 호흡 곤란 증세로 병가를 냈고 이어 심장 수술을 받은 바 있다. 회복 후 감독직 복귀를 희망했지만 에인절스와의 재계약은 이뤄지지 않았다.

샌프란시스코는 경험 많은 지도자의 합류를 통해 불안 요소를 줄이려는 것으로 보인다. 구단은 지난 10월 미국 테네시대 토니 바이텔로 감독을 빅리그 감독으로 선임했는데, 이는 프로 지도 경력이 없는 대학 감독이 MLB 감독으로 직행한 첫 사례다.

워싱턴 전 감독은 바이텔로 감독의 전력 구성과 선수 육성을 돕는 핵심 참모 역할을 맡을 전망이다.