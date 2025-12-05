

TSN KOREA 박영우 기자 | 덴마크 미트윌란이 조규성의 시즌 5호 골을 앞세워 덴마크컵 8강 1차전에서 기세를 높였다.

미트윌란은 5일 MCH 아레나에서 열린 노르셸란과의 경기에서 5대 1로 승리하며 준결승 진출 가능성을 크게 높였다. 한국 대표팀 공격수 조규성과 수비수 이한범이 연속해서 기여하며 팀 승리에 힘을 보탰다.

조규성은 전반 41분 왼쪽 측면에서 파울리뉴가 올린 크로스를 높은 타점의 헤더로 마무리해 팀의 세 번째 골을 기록했다. 이 골로 시즌 누적 득점은 5골(정규리그 3골, 컵대회 2골)로 늘었다. 조규성은 이날 풀타임을 소화하며 최전방에서 활발한 움직임을 이어갔다.

이한범도 선제골 장면에서 정확한 헤딩 패스를 전달하며 영향력을 발휘했다. 전반 34분 문전으로 떨어뜨린 공을 브루마두가 마무리하며 이한범은 시즌 두 번째 도움을 기록했다. 이

어 브루마두는 전반 추가골에 이어 후반 7분에도 득점해 해트트릭을 완성했다.

미트윌란은 한때 3대 0까지 달아난 뒤 후반 35분 한 골을 내줬지만 1분 만에 미켈 고고르자의 추가골이 터지며 다시 격차를 벌렸다.

이날 승리로 미트윌란은 컵대회 4강 진출 전망을 밝히며 다음 2차전에 여유를 확보했다.