TSN KOREA 박영우 기자 | 독일 분데스리가 마인츠가 반등을 위해 스위스 출신 우르스 피셔 감독을 새 사령탑으로 앉혔다.

구단은 피셔 감독과 2028년 여름까지 계약했다고 발표했으며, 기존 스태프였던 호프만 코치와 포트지아틀리 분석관도 함께 합류한다.

마인츠는 시즌 개막 이후 단 1승에 그치며 승점 6으로 리그 최하위에 머무르고 있다. 12라운드 후 헨릭센 감독과 결별한 뒤 U-23 팀의 호프만 감독 대행 체제로 13라운드를 치렀지만 묀헨글라트바흐에 패하며 9경기 연속 무승을 이어갔다. 악화된 흐름 속에서 전술 조직력과 압박 축구에 강점을 지닌 피셔 감독을 선택한 것으로 풀이된다.

피셔 감독은 FC 취리히에서 지도자 경력을 시작해 툰, 바젤을 거쳐 2018년부터 2023년까지 우니온 베를린을 이끌었다. 툰의 첫 유로파리그 진출, 우니온 베를린의 분데스리가 승격과 UEFA 3개 대회 연속 진출 등 다양한 성과를 거두며 ‘팀 재건 전문가’로 평가받는다.

피셔 감독은 오는 12일 새벽 열리는 UEFA 콘퍼런스리그 레흐 포즈난 원정 경기부터 지휘봉을 잡는다.

그는 마인츠의 투지와 팬들의 열정을 언급하며 팀 반등을 자신한다고 밝혔다.