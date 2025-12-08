TSN KOREA 박영우 기자 | 덴마크 프로축구 미트윌란이 덴마크 수페르리가 중부 더비에서 극적인 공방전을 펼쳤으나 승리를 눈앞에서 놓쳤다.

미트윌란은 비보르 원정 경기에서 0-2로 뒤지다 후반 세 골을 몰아넣었지만, 추가시간 실점을 허용하며 3-3 무승부에 만족해야 했다. 승점 36의 미트윌란은 2위를 유지했고, 비보르는 승점 24로 7위를 지켰다.

조규성은 이날도 최전방에서 풀타임 활약했지만 골대 불운에 울었다. 전반 38분 결정적 헤딩슛이 크로스바를 강타하며 득점으로 이어지지 못했다. 직전 경기 덴마크컵 노르셸란전에서 시즌 5호 골을 넣은 흐름을 이어가지 못한 점이 아쉬움을 남겼다. 조규성은 리그 3골, 컵대회 2골을 기록하고 있다.

미트윌란은 후반 들어 반격의 기세를 올렸다. 후반 13분 상대 골키퍼의 실수를 비스코브 안드레아센이 놓치지 않고 만회 골로 연결했고, 후반 24분 에를리치가 세트피스 상황에서 동점골을 넣었다. 이어 후반 42분 쇠렌센이 백헤딩으로 역전골을 만들며 경기를 뒤집었다.

그러나 후반 추가시간 47분 회데마케르스에게 실점하면서 승점 1만 가져오게 됐다.

교체 명단에서 대기했던 중앙수비수 이한범은 후반 27분 투입돼 막판 수비를 책임졌으나 승리를 지키기엔 역부족이었다.

치열한 지역 라이벌전에서 승점 3을 놓친 미트윌란은 다음 경기에서 분위기 반전을 노린다.