TSN KOREA 박영우 기자 | 프랑스 파리 생제르맹(PSG)이 이강인을 끝내 투입하지 않은 채 스페인 아틀레틱 클루브와 0-0 무승부를 기록하며 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전을 마쳤다.

PSG는 11일(한국시간) 빌바오 산 마메스에서 열린 경기에서 수적 우세한 공격 흐름에도 상대의 견고한 수비를 넘지 못했다.

PSG는 슈팅 19개를 기록하며 아틀레틱(10개)을 크게 앞섰고, 전반 공 점유율에서도 71%로 압도했다.

그러나 유효슈팅은 4개에 그쳤고, 모두 상대 골키퍼 우나이 시몬의 선방에 막혔다. 후반 20분 바르콜라의 슈팅이 크로스바를 맞고 나가며 득점 기회가 무산된 장면이 가장 아쉬운 순간이었다.

이강인은 벤치에서 경기를 지켜봤다. 최근 리그1 렌전에서 선발로 출전했던 그는 이날 교체 명단에 포함됐으나 루이스 엔리케 감독의 선택을 받지 못했다.

PSG는 후반 시작과 함께 부상 여파가 있던 마르키뉴스를 자바르니로 교체하며 수비 라인을 조정했다. 이어 마율루 대신 두에, 바르콜라 대신 곤살루 하무스를 투입하며 공격 변화를 시도했지만 득점에는 실패했다.

엔리케 감독은 이날 세 장의 교체 카드만 사용했다.

이번 무승부로 PSG는 승점 13으로 전체 36개 팀 중 3위를 유지했다. 아틀레틱은 승점 5로 28위다. PSG는 남은 경기에서 조기 진출권 확보를 노리며 공격력 회복이 시급한 과제로 떠올랐다.