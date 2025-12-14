

황희찬이 선발로 복귀한 울버햄프턴 원더러스가 자책골 두 방에 무너지며 잉글랜드 프리미어리그 9연패 수렁에 빠졌다.

울버햄프턴은 14일 영국 런던 에미레이츠 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 EPL 16라운드 원정 경기에서 아스널에 1-2로 패했다. 두 실점 모두 자책골로 기록되며 불운이 겹쳤다.

이로써 울버햄프턴은 정규리그 9연패와 함께 개막 이후 16경기 연속 무승을 이어가며 승점 2에 그쳐 리그 최하위에 머물렀다. 반면 아스널은 승점 36으로 선두를 유지했다.

황희찬은 예르겐 스트란 라르센과 함께 3-5-2 전형의 투톱으로 선발 출전해 80분을 소화했다. 지난달 감독 교체 이후 EPL 5경기 만의 선발 출전이었다. 황희찬은 공격 포인트를 기록하지는 못했으나 전반과 후반 초반까지 적극적인 움직임으로 전방에서 존재감을 보였다.

특히 전반 27분 역습 상황에서 황희찬은 자기 진영에서 시작해 단독 드리블로 페널티지역까지 돌파한 뒤 오른발 슈팅을 시도했지만, 골키퍼 다비드 라야의 선방에 막히며 아쉬움을 남겼다.

후반 15분에는 거친 태클로 경고를 받았으나 비디오판독 끝에 퇴장은 면했다.

아스널은 경기 내내 주도권을 쥐고도 결정력 부족에 시달리다 후반 25분 울버햄프턴의 자책골로 앞서 나갔다. 부카요 사카의 코너킥이 골대를 맞고 골키퍼를 스친 뒤 그대로 골문 안으로 들어갔다.

울버햄프턴은 후반 45분 톨루 아로코다레의 헤더로 극적인 동점 골을 터뜨리며 연패 탈출 기대를 키웠다. 그러나 추가시간 후반 49분, 사카의 크로스를 막던 과정에서 또다시 자책골이 나오며 패배가 확정됐다.

선발 복귀에도 팀 패배를 막지 못한 황희찬과 울버햄프턴은 깊어지는 부진 속에서 반전의 계기를 찾지 못한 채 힘겨운 시즌을 이어가고 있다.