

TSN KOREA 박영우 기자 | 남자 골프 세계랭킹 1위 스코티 셰플러가 2025시즌 미국프로골프(PGA) 투어에서 출전할 때마다 평균 20억원이 넘는 상금을 벌어들인 것으로 나타났다.

미국 골프 전문 매체 골프위크는 14일 PGA 투어 상금 상위 선수들의 대회당 평균 상금을 분석한 결과를 공개했다. 이에 따르면 올해 PGA 투어 상금 1위를 차지한 셰플러는 대회 한 차례 출전 시 평균 138만2천977달러, 우리 돈 약 20억4천만원의 상금을 기록했다.

셰플러는 올 시즌 PGA 투어에서 20개 대회에 출전해 6차례 우승을 차지하며 총상금 2천765만9천550달러를 획득했다. 이는 한화로 약 408억6천만원에 달하는 금액으로, 압도적인 성적과 수익성을 동시에 증명했다.

상금 2위는 잉글랜드의 토미 플리트우드로, 19개 대회에서 총 1천849만6천238달러를 벌어 대회당 평균 상금은 97만3천486달러로 집계됐다.

상금 총액은 플리트우드보다 적지만, 16개 대회만 출전한 로리 매킬로이는 대회당 평균 106만2천26달러를 기록하며 효율 면에서는 앞섰다.

매킬로이는 대회 한 번 출전할 때마다 약 15억원 이상의 상금을 챙긴 셈이다.

PGA 투어에 출전하지 못하는 LIV 골프 소속 브라이슨 디섐보는 4대 메이저 대회에서만 252만1천137달러의 상금을 올렸다.

마스터스 공동 5위, PGA 챔피언십 공동 2위, 디오픈 공동 10위 성적을 바탕으로 대회당 평균 63만여 달러를 기록해 평균 상금 순위 5위에 이름을 올렸다.

한편 올해 PGA 투어에서 대회당 평균 상금 10만달러, 우리 돈 약 1억4천만원 이상을 기록한 선수는 총 86명으로 집계됐다.

상금 규모와 수익 구조가 더욱 확대된 PGA 투어에서 셰플러의 독주 체제가 수치로도 분명히 드러났다는 평가가 나온다.