TSN KOREA 박영우 기자 | 이재성이 바이에른 뮌헨 원정에서 환상적인 헤딩골을 터뜨리며 마인츠에 귀중한 승점을 안겼다.

마인츠는 15일 독일 뮌헨 알리안츠 아레나에서 열린 2025-2026 독일 분데스리가 14라운드 경기에서 바이에른 뮌헨과 2-2로 비겼다.

이날 경기는 한국 대표팀 동료 이재성과 김민재가 나란히 선발 출전하며 코리안 더비로 주목받았다. 이재성은 풀타임을 소화했고, 김민재는 후반 28분 교체되기 전까지 73분간 그라운드를 지켰다.

마인츠는 전반 29분 선제골을 허용했지만 곧바로 동점을 만들며 균형을 맞췄다. 이어 후반 22분 이재성이 역전골의 주인공이 됐다. 슈테판 벨의 크로스를 골문 앞에서 다이빙 헤딩으로 연결하며 뮌헨 수비진을 무너뜨렸다.

이 골은 이재성의 올 시즌 분데스리가 2호 골이자 공식전 4호 골이다. 수비수와 미드필더 사이 공간을 파고든 움직임이 돋보였다.

그러나 마인츠는 리드를 끝까지 지키지 못했다. 뮌헨은 후반 42분 해리 케인의 페널티킥으로 동점을 만들며 패배를 면했다.

마인츠는 10경기 연속 무승 행진을 이어갔지만 선두 뮌헨을 상대로 대등한 경기력을 보였다.

뮌헨은 개막 이후 무패를 유지하며 선두 자리를 지켰다.