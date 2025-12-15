TSN KOREA 박영우 기자 | ‘월드클래스’ 손흥민은 2025년 올해 15년의 유럽 무대를 첫 우승 트로피로 마무리하고 미국 무대에 진출했다.



손흥민은 2010-2011시즌 독일 함부르크에서 프로로 데뷔한 뒤, 2015-2016시즌부터 잉글랜드 프리미어리그 토트넘 홋스퍼에서 활약하며 세계적인 공격수로 성장했다.

2024-2025시즌까지 공식전 454경기에 출전해 리그 127골을 포함해 총 173골을 기록했고, 도움도 101개를 올리며 팀 공격의 핵심 역할을 수행했다.

2021-2022시즌에는 리그 23골로 득점왕에 오르며 아시아 선수 최초의 기록을 세웠다.

유럽 무대에서 오랜 시간 우승과 인연을 맺지 못했던 손흥민은 지난 5월 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 정상에 오르며 마침내 무관(無冠)의 굴레를 벗어났다.

주장으로서 태극기를 두르고 우승 트로피를 들어 올린 손흥민의 장면은 토트넘과 한국 축구 역사에 남을 순간으로 평가됐다.

지난 여름 아시아투어를 끝으로 토트넘과 결별한 손흥민은 미국프로축구 메이저리그사커(MLS) LAFC로 이적해 새로운 도전에 나섰다.

LAFC 데뷔 시즌 우승에는 실패했지만, 짧은 기간 동안 경기력과 스타성 모두에서 강한 인상을 남겼다.



리오넬 메시(인터 마이애미)에 이어 리그에서 두 번째로 높은 1천115만2천852달러의 연봉을 받은 손흥민은 유니폼과 입장권 판매 등 구단 마케팅 흥행에 지대한 공을 세웠다.

또한 LA 지역 사회와 LA 연고 스포츠계의 주목을 받으며 MLS의 상징적 선수로 자리 잡았다.