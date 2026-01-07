TSN KOREA 장우혁 기자 | 미국 프로야구(MLB) 필라델피아 필리스가 투수진 뎁스 강화를 위해 한국 프로야구(KBO) 리그에서 반등한 전 메이저리거 좌완 투수 터커 데이비슨(29)를 영입했다.

필리스는 불펜과 선발 로테이션 보강을 병행하는 오프시즌 전략 속에서 롯데 자이언츠에서 활약했던 좌완 투수 터커 데이비슨과 비교적 부담이 적은 마이너리그 계약에 합의했다.

데이비슨은 2025시즌 KBO 리그에서 선발로 22경기에 등판해 평균자책점 3.65를 기록하며 안정적인 시즌을 보냈다.



필리스는 KBO에서 검증된 성과를 바탕으로 메이저리그 경험을 지닌 투수에게 재도약 기회를 제공하는 전략적 영입을 택했다.

이번 계약은 40인 로스터에 부담을 주지 않으며 스프링 트레이닝을 통해 메이저리그 로스터 진입 가능성을 타진할 수 있는 구조다.



데이비슨은 2020년 애틀랜타 브레이브스에서 메이저리그에 데뷔했으나 이후 제한적인 기회를 받았다. 브레이브스 소속 시절 9경기 평균자책점 5.11을 기록했고, 이후 로스앤젤레스 에인절스와 캔자스시티 로열스를 거치며 기복 있는 성적을 남겼다.



다만 2024년 볼티모어 오리올스에서 단 한 경기지만 4.2이닝 무실점 투구를 펼치며 반등 가능성을 보여줬고, 이어진 KBO 시즌에서 선발 로테이션을 소화하며 안정감을 입증했다.



필리스 입장에서는 비용 부담이 크지 않은 선택이다. 성공할 경우 즉시 활용 가능한 좌완 자원을 확보하는 셈이고, 기대에 미치지 못하더라도 리스크는 제한적이다.

데이브 돔브로스키 단장이 추구하는 저위험 고효율 보강 기조에 부합하는 영입으로 평가된다.