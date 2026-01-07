TSN KOREA 임재현 기자 | 배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영이 새해 첫 대회에서 벼랑 끝까지 몰렸다가 극적으로 살아났다.



안세영은 6일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 말레이시아 오픈 여자 단식 32강전에서 캐나다의 미셸 리를 상대로 2대1 역전승을 거뒀다. 경기 시간은 1시간 15분에 달했다.

통산 전적에서 압도적 우위를 점했던 상대였지만 출발은 불안했다. 첫 게임에서 연이은 실책으로 주도권을 내주며 19대21로 게임을 허용했다. 평소와 다른 둔한 움직임이 눈에 띄었다.

2게임 초반에는 격차가 더 벌어졌다. 안세영은 무릎을 짚고 숨을 고르는 등 컨디션 난조를 드러냈다. 6대11로 뒤진 채 인터벌을 맞으며 패색이 짙어지는 듯했다.

그러나 위기에서 세계 1위의 저력이 드러났다. 경기 재개 직후 연속 득점으로 흐름을 바꿨고, 단숨에 7점을 몰아치며 전세를 뒤집었다. 16대16 동점 상황에서 5연속 득점에 성공하며 승부를 원점으로 돌렸다.

3게임 역시 팽팽한 접전이었다. 인터벌을 11대10 리드로 통과한 안세영은 14대16으로 뒤처지며 다시 고비를 맞았다. 하지만 막판 집중력에서 차이를 보였다. 5연속 득점으로 19대16을 만들었고, 마지막 두 점을 연속으로 따내며 경기를 마무리했다.

안세영은 2024년과 2025년 말레이시아 오픈을 연속 제패했다. 이번 대회에서도 정상에 오를 경우 대회 3연패라는 기록을 세운다.

지난 시즌 안세영은 단일 시즌 최다승 타이기록, 여자 단식 역대 최고 승률, 역대 최고 누적 상금액을 모두 경신하며 배드민턴 역사에 이름을 남겼다.

안세영은 16강에서 일본의 노조미 오쿠하라와 맞대결을 펼친다.

말레이시아 오픈 이후에는 인도 오픈 출전도 예정돼 있다.