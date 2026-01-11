TSN KOREA 김민제 기자 | 배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 2026년 새해 첫 국제대회부터 정상에 오르며 독보적인 경쟁력을 다시 한 번 입증했다.

안세영은 11일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 말레이시아오픈 여자단식 결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이를 56분 만에 2-0(21-15, 24-22)으로 제압했다.

안세영은 2024년과 2025년에 이어 말레이시아오픈 3연패를 달성하며 대회 역사에 이름을 남겼다.

경기 초반은 쉽지 않았다. 1게임 초반 1-6까지 밀렸지만, 인터벌 전후로 흐름을 완전히 되찾으며 연속 득점으로 승부를 뒤집었다.

2게임에서는 왕즈이의 강한 반격에 13-19까지 끌려갔으나, 특유의 집중력과 수비력을 앞세워 단숨에 동점을 만들며 승부를 듀스로 끌고 갔다.

치열한 공방 끝에 안세영은 날카로운 대각 크로스 샷으로 마지막 포인트를 따내며 우승을 확정 지었다.

안세영은 왕즈이와의 통산 맞대결에서도 17승 4패로 격차를 더욱 벌리며 확실한 천적 관계를 이어갔다.

지난해 안세영은 단일 시즌 최다승 타이기록 11회, 여자단식 역대 최고 승률 94.8%, 누적 상금 100만 달러 돌파 등 배드민턴 역사 기록을 새로 썼다.

안세영은 2026년 첫 대회를 우승으로 장식한 뒤, 13일 개막하는 인도오픈에 출전해 연승 행진을 이어갈 예정이다.