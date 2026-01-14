TSN KOREA 임재현 기자 | 겨울방학을 맞아 열린 체험형 키즈 전시 ‘아웃사이더의 몬스터 키즈쇼’가 지난 2일 개막 후 열흘 만에 누적 관람객 4천 명을 돌파했다.

몬스터 키즈쇼는 국내 최초 특수동물 교육 콘셉트로 기획된 체험형 전시로 희귀 초대형 양서파충류와 공룡을 모티브로 한 생태 교육 콘텐츠를 선보인다. 이번 전시는 오는 25일(일)까지 현대백화점 킨텍스점 문화홀에서 진행한다.



아이들이 단순 관람에 그치지 않고 직접 보고, 만들고, 그리고, 체험하는 참여형 프로그램으로 구성된 점이 특징이다.

특히 가수 아웃사이더가 직접 키우고 있는 희귀 파충류 전시와 교감 체험, 사육사 역할 체험 등은 아이들에게 색다른 경험을 제공하며 높은 만족도를 이끌어내고 있다.

아웃사이더는 한국양서파충류협회 홍보대사이자 서울호서전문학교 반려동물학과 전임교수로 활동하며, 특수동물 교육 아카데미와 대형 키즈카페 운영 등 10년 이상 관련 분야 경험을 축적해왔다.

이번 전시에는 개그맨과 인플루언서, 콘텐츠 크리에이터들의 현장 방문도 이어지고 있어, 더 많은 관심이 모아지고 있다. 조기 마감되는 주말 회차도 있으니 주말 이용 관람객은 사전 예약을 서둘러야 한다.



오는 17일(토)에는 인기 생물 크리에이터 파브르2세와 주노준호가 참여하는 사인회와 현장 이벤트가 예정되어 있다.



주최 측은 관람객들의 긍정적인 반응 속에 전시가 사고 없이 안정적으로 운영되고 있다며, 남은 기간 동안에도 교육적 가치와 체험 완성도를 높여 안전하고 만족도 높은 전시를 이어가겠다고 밝혔다.

한편 ‘아웃사이더의 몬스터 키즈쇼’는 평일에는 자유 관람, 주말에는 회차별 정원제로 시간제 예약이 적용된다. 관람 예약 등 자세한 정보는 포털N사 검색을 통해 확인하면 된다.